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ПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКУЛЬТУРАСПОРТРЕЛИГИЯМЕДИАНАУКА И ТЕХНОЛОГИЯПРОИСШЕСТВИЯИНФОГРАФИКА ВИДЕО НОВОСТИФОТОЛЕНТА
04 Январь 2017, 15:19 (GMT +4)Эрдоган: Целью теракта в Стамбуле было настроить турецких граждан друг против друга
04 Январь 2017, 14:18 (GMT +4)Эксперт: ИГ набирает "воинов джихада" в Средней Азии, тюркский мир должен проявить бдительность
ПОЛИТИКА

Турция проводит достаточно независимую политику, что вызывает определенную реакцию - политолог 04 Январь 2017, 17:11 (GMT +4)

Белый дом назвал причину отказа от введения санкций против Путина 04 Январь 2017, 16:58 (GMT +4)

Марин Ле Пен предложила отказаться от евро 04 Январь 2017, 16:49 (GMT +4)

СМИ: Премьер Турции посетит Ирак для восстановления отношений между странами 04 Январь 2017, 16:21 (GMT +4)

ЭКОНОМИКА

Иран допустил иностранные компании к участию в нефтегазовом раунде 04 Январь 2017, 13:52 (GMT +4)

В Азербайджане определены две модели покупки жилья по приемлемым ценам 04 Январь 2017, 12:10 (GMT +4)

SOCAR: Ремонтные работы на Сангачальском магистральном газопроводе продолжаются 04 Январь 2017, 11:13 (GMT +4)

Туркмения прекратила поставку газа в Иран 04 Январь 2017, 10:26 (GMT +4)

ОБЩЕСТВО

В Израиле солдат осужден за убийство раненого палестинца 04 Январь 2017, 16:40 (GMT +4)

В Тунисе раскрыли террористическую ячейку из 13 человек 04 Январь 2017, 16:12 (GMT +4)

В Турции задержали 23 человека по подозрению в причастности к теракту в клубе 04 Январь 2017, 16:03 (GMT +4)

Обнародована численность образовательных учреждений в Баку 04 Январь 2017, 14:01 (GMT +4)

КУЛЬТУРА

Состоится вечер памяти композитора Назима Аливердибекова 04 Январь 2017, 11:45 (GMT +4)

Сегодня - день памяти выдающегося сатирика и просветителя Джалила Мамедкулизаде 04 Январь 2017, 11:21 (GMT +4)

Директор АГТЮЗ награжден нагрудным знаком "Почетный работник культуры" 30 Декабрь 2016, 17:22 (GMT +4)

В подавляющем большинстве отелей в Азербайджане места заказаны до праздника Нового года - министр 30 Декабрь 2016, 10:51 (GMT +4)

СПОРТ

Главный офис Всемирной федерации капоэйра будет действовать в Азербайджане 04 Январь 2017, 14:35 (GMT +4)

Ф.к "Нефтчи" заключил контракт с чилийским полузащитником 04 Январь 2017, 10:57 (GMT +4)

Национальный Паралимпийский Комитет наградил лучших спортсменов года 29 Декабрь 2016, 10:28 (GMT +4)

Азербайджанские каратисты вернулись с пятью медалями  23 Декабрь 2016, 12:46 (GMT +4)

РЕЛИГИЯ

Председатель: Религиозными обрядами будут руководить лишь граждане, получившие религиозное образование в нашей стране 27 Декабрь 2016, 18:08 (GMT +4)

Мубариз Гурбанлы: Мы не позволим нурсистам и салафитам развернуть деятельность в Азербайджане 27 Декабрь 2016, 14:30 (GMT +4)

Мы, верующие голосовали за гарантию нашей государственности - Аллахшукюр Пашазаде 24 Декабрь 2016, 11:37 (GMT +4)

Исследователь: Пророк Иса (а) был духовным наставником, врачевателем души и блюстителем нравственности (ИНТЕРВЬЮ) 22 Декабрь 2016, 11:50 (GMT +4)

МЕДИА

Избранные ФОТОГРАФИИ ИА SalamNews за 2016 год 31 Декабрь 2016, 18:13 (GMT +4)

Агентство Regnum заявило о намерении подать в суд на Марию Захарову 28 Декабрь 2016, 13:31 (GMT +4)

Награждены представители медиа, победившие на конкурсе 24 Декабрь 2016, 17:00 (GMT +4)

В составе "Йеничаг Азербайджан" начинает деятельность сайт на русском языке 24 Декабрь 2016, 15:48 (GMT +4)

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ

В Азербайджане разработают концепцию цифрового образования 04 Январь 2017, 16:30 (GMT +4)

Центральная научная библиотека получила 1173 наименования литературы 04 Январь 2017, 13:43 (GMT +4)

Facebook стал лидером среди соцсетей по упоминаемости в СМИ 30 Декабрь 2016, 11:17 (GMT +4)

Азербайджанская наука понесла тяжелую утрату 29 Декабрь 2016, 15:20 (GMT +4)

ПРОИСШЕСТВИЯ

МВД: За минувшие сутки на дорогах республики произошли 5 ДТП 04 Январь 2017, 15:45 (GMT +4)

В Китае мужчина напал с ножом на воспитанников детского сада, 11 детей пострадали 04 Январь 2017, 15:28 (GMT +4)

В Баку пожар унес жизнь человека 04 Январь 2017, 15:10 (GMT +4)

В ДТП в поселке Эркиван Масаллинского района погибли 2 человека 04 Январь 2017, 14:52 (GMT +4)

Инфографика (10 последних)

Гейдар Алиев - 1923-2003

27 Октябрь 2016, 11:00 (GMT +4) Лауреаты и номинатны премии мира Нобеля, ставшего миллионером от продажи оружия

09 Август 2016, 11:10 (GMT +4) Питание летом. Что есть и что не есть в жару

06 Июнь 2016, 12:05 (GMT +4) Особенности питания в период Рамазана

19 Май 2016, 11:00 (GMT +4) Как нейтрализовать последствия жары

12 Март 2016, 16:15 (GMT +4) Праздник Новруз!

26 Февраль 2016, 17:00 (GMT +4) 24-я годовщина Ходжалинского геноцида

06 Февраль 2016, 11:00 (GMT +4) Национальный Герой Азербайджана Мубариз Агакерим оглу Ибрагимов

19 Январь 2016, 17:33 (GMT +4) 20 Января - День национальной скорби

07 Ноябрь 2015, 13:33 (GMT +4) Национальный Герой Азербайджана Мубариз Агакерим оглу Ибрагимов

04 Январь 2017, 17:11 (GMT +4)
Турция проводит достаточно независимую политику, что вызывает определенную реакцию - политолог

04 Январь 2017, 16:58 (GMT +4)
Белый дом назвал причину отказа от введения санкций против Путина

04 Январь 2017, 16:49 (GMT +4)
Марин Ле Пен предложила отказаться от евро

04 Январь 2017, 16:40 (GMT +4)
В Израиле солдат осужден за убийство раненого палестинца

04 Январь 2017, 16:30 (GMT +4)
В Азербайджане разработают концепцию цифрового образования

04 Январь 2017, 16:21 (GMT +4)
СМИ: Премьер Турции посетит Ирак для восстановления отношений между странами

04 Январь 2017, 16:12 (GMT +4)
В Тунисе раскрыли террористическую ячейку из 13 человек

04 Январь 2017, 16:03 (GMT +4)
В Турции задержали 23 человека по подозрению в причастности к теракту в клубе

04 Январь 2017, 15:54 (GMT +4)
Минобороны РФ: При поддержке ВКС России в Сирии уничтожены 35 тысяч боевиков

04 Январь 2017, 15:45 (GMT +4)
МВД: За минувшие сутки на дорогах республики произошли 5 ДТП

04 Январь 2017, 15:37 (GMT +4)
Минобороны РФ: Коалиция во главе с США не бомбила в Сирии лишь объекты нефтедобычи ИГ

04 Январь 2017, 15:28 (GMT +4)
В Китае мужчина напал с ножом на воспитанников детского сада, 11 детей пострадали

04 Январь 2017, 15:19 (GMT +4)
Эрдоган: Целью теракта в Стамбуле было настроить турецких граждан друг против друга

04 Январь 2017, 15:10 (GMT +4)
В Баку пожар унес жизнь человека

04 Январь 2017, 15:01 (GMT +4)
МИД Турции заявил о связи убийцы российского посла со сторонниками Гюлена

04 Январь 2017, 14:52 (GMT +4)
В ДТП в поселке Эркиван Масаллинского района погибли 2 человека

04 Январь 2017, 14:44 (GMT +4)
Сенаторы США представят проект по санкциям против РФ на этой неделе

04 Январь 2017, 14:35 (GMT +4)
Главный офис Всемирной федерации капоэйра будет действовать в Азербайджане

04 Январь 2017, 14:27 (GMT +4)
Премьер Синдзо Абэ: Япония начнет строительство новой страны

04 Январь 2017, 14:18 (GMT +4)
Эксперт: ИГ набирает "воинов джихада" в Средней Азии, тюркский мир должен проявить бдительность

04 Январь 2017, 14:10 (GMT +4)
Итогом переговоров по Сирии в Астане должна стать дорожная карта

04 Январь 2017, 14:01 (GMT +4)
Обнародована численность образовательных учреждений в Баку

04 Январь 2017, 13:52 (GMT +4)
Иран допустил иностранные компании к участию в нефтегазовом раунде

04 Январь 2017, 13:43 (GMT +4)
Центральная научная библиотека получила 1173 наименования литературы

04 Январь 2017, 13:35 (GMT +4)
Турция выступает против участия курдов в переговорах по Сирии в Астане

04 Январь 2017, 13:26 (GMT +4)
Минздрав: В прошлом году 351 врач принят на работу в централизованном порядке

04 Январь 2017, 13:18 (GMT +4)
Багдад заявил о крушении военного самолета иракских ВВС близ города Байджи

04 Январь 2017, 13:09 (GMT +4)
В Турции задержали пять боевиков ИГ по подозрению в причастности к теракту

04 Январь 2017, 13:00 (GMT +4)
Новый генсек ООН призвал не ждать от него чудес в решении глобальных проблем

04 Январь 2017, 12:51 (GMT +4)
У побережья Малайзии столкнулись два сухогруза

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