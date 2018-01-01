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19 Декабрь
Джавад Зариф: Аятолла Хаменеи придает особое значение важности соседних стран во внешней политике
19 Декабрь
В Азербайджане в эксплуатацию сдадут три здания суда
19 Декабрь
Сенат США выносит на обсуждение резолюцию, призывающую к признанию суверенитета Израиля над Голанскими высотами
19 Декабрь
Представитель Ирана: Санкции никак не отразятся на реализации проекта "Север-Юг" 
19 Декабрь
В Минобороны состоялось расширенное заседание коллегии по итогам года и предстоящим задачам в 2019 г
19 Декабрь
Нетаньяху попросил Россию осудить "Хизбаллу" в Совбезе ООН
19 Декабрь
Несмотря на перемирие, Саудовская коалиция продолжает атаковать отдельные фронты Йемена 
19 Декабрь
Ирак передал иранской стороне останки 46 солдат - ФОТО
19 Декабрь
Россия-Азербайджан: Дело за молодыми
19 Декабрь
Президент Азербайджана награжден орденом «За заслуги перед Астраханской областью»
19 Декабрь
Турция опубликовала новые фото убийц Кашикчы - ФОТО
19 Декабрь
Кремль: Турция не пустит специалистов из США к российским С-400
19 Декабрь
Стали известны детали связей Израиля с саудовцами, убившими Кашыкчы
19 Декабрь
Малейка Аббасзаде: В Азербайджане женщины занимают менее 10% руководящих постов
19 Декабрь
В Азербайджане станет возможным осуществление нотариальных услуг посредством видеосвязи
19 Декабрь
Financial Times назвала Джорджа Сороса человеком года
19 Декабрь
ВМС США, Великобритании и Японии проведут первые совместные учения
19 Декабрь
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Астраханской области
19 Декабрь
Дорожная полиция обратилась к водителям
19 Декабрь
Президент Ирака совершит официальный визит в Дамаск
19 Декабрь
Президент: Одна из главных задач – обеспечение устойчивости динамичного социально-экономического развития Азербайджана
19 Декабрь
Переговоры в Женеве по Сирии: о чем договорились страны-гаранты
19 Декабрь
Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
19 Декабрь
Google и Facebook выплатят $455 тысяч за нарушение правил политической рекламы
19 Декабрь
Обнародован официальный курс маната к мировым валютам на 19 декабря
19 Декабрь
США поставят Турции ЗРК Patriot
19 Декабрь
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
19 Декабрь
Полад Бюльбюльоглу вновь избран председателем МФГС СНГ
19 Декабрь
В Азербайджане утверждена Госпрограмма по развитию юстиции на 2019-2023 годы
19 Декабрь
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение
18 Декабрь
Парламент Ирака вновь не смог избрать министров обороны и внутренних дел
18 Декабрь
Завтра в Анкаре состоится встреча президентов Турции и Ирана
18 Декабрь
Иран о возобновлении диалога с Саудовской Аравией: Мы надеемся они одумаются
18 Декабрь
Генассамблея ООН приняла подготовленную Азербайджаном резолюцию в связи с пропавшими без вести лицами
18 Декабрь
Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в пристрастности к демократам
18 Декабрь
Лавров, Зариф и Чавушоглу обсуждают в Женеве формирование Конституционного комитета Сирии
18 Декабрь
Путин: Новейшее российское оружие заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике
18 Декабрь
Путин: России не составит труда создать ракеты наземного базирования
18 Декабрь
В Иране прокомментировали сделку на приобретение у России самолетов "Сухой Суперджет 100"
18 Декабрь
Путин осмотрел вооружения и технику, захваченные у боевиков в Сирии
18 Декабрь
Племянник Гюлена приговорен к 7,5 года лишения свободы
18 Декабрь
Путин назвал приоритеты развития Вооруженных сил России
18 Декабрь
Минобороны: Россия в настоящее время имеет шесть зарубежных военных баз
18 Декабрь
Милли Меджлис утвердил законопроект "О Государственном гербе"
18 Декабрь
Владимир Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны по итогам года - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
18 Декабрь
Ливанский лейтенант не позволил израильским солдатам перейти на территорию Ливана (ВИДЕО)
18 Декабрь
Власти Турции арестовали более 100 военных по делу FETO
18 Декабрь
Президент принял участие в открытии корпуса Азербайджанского национального музея искусств
18 Декабрь
Президент ознакомился с условиями после капитальной реконструкции в НИИ медреабилитации в Баку
18 Декабрь
Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства России

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19 Декабрь 2018, 18:01 (GMT +4)
Джавад Зариф: Аятолла Хаменеи придает особое значение важности соседних стран во внешней политике

19 Декабрь 2018, 17:53 (GMT +4)
Минобразования сообщило основные причины непризнания ряда дипломов иностранных стран

19 Декабрь 2018, 17:32 (GMT +4)
В центре Баку открылся новый концептуальный магазин Bakcell 

19 Декабрь 2018, 17:21 (GMT +4)
Azercell помогает молодежи с трудоустройством

19 Декабрь 2018, 17:10 (GMT +4)
В Азербайджане в эксплуатацию сдадут три здания суда

19 Декабрь 2018, 16:58 (GMT +4)
Сенат США выносит на обсуждение резолюцию, призывающую к признанию суверенитета Израиля над Голанскими высотами

19 Декабрь 2018, 16:49 (GMT +4)
Увеличилось количество туристов, прибывающих в Азербайджан

19 Декабрь 2018, 16:40 (GMT +4)
Историки Азербайджана отметили юбилей военного летчика, профессора Мазахира Абасова

19 Декабрь 2018, 16:29 (GMT +4)
SOCAR в ноябре перечислила в государственный бюджет 155,5 млн. манатов

19 Декабрь 2018, 16:20 (GMT +4)
Представитель Ирана: Санкции никак не отразятся на реализации проекта "Север-Юг" 

19 Декабрь 2018, 16:09 (GMT +4)
В Минобороны состоялось расширенное заседание коллегии по итогам года и предстоящим задачам в 2019 г

19 Декабрь 2018, 16:00 (GMT +4)
Нетаньяху попросил Россию осудить "Хизбаллу" в Совбезе ООН

19 Декабрь 2018, 15:49 (GMT +4)
Денежные переводы «Золотая Корона» теперь можно зачислить на карты азербайджанских банков

19 Декабрь 2018, 15:40 (GMT +4)
Футболист сборной Азербайджана выбыл из игры на месяц

19 Декабрь 2018, 15:31 (GMT +4)
Папа Римский призвал не превращать Рождество в "фешенебельное событие"

19 Декабрь 2018, 15:22 (GMT +4)
В НАНА состоялась республиканская конференция, посвященная 100-летию Азербайджанской Народной Республики

19 Декабрь 2018, 15:13 (GMT +4)
Несмотря на перемирие, Саудовская коалиция продолжает атаковать отдельные фронты Йемена 

19 Декабрь 2018, 15:04 (GMT +4)
"Аквамен" за 3 дня до премьеры представили в "CinemaPlus"

19 Декабрь 2018, 15:00 (GMT +4)
Ирак передал иранской стороне останки 46 солдат - ФОТО

19 Декабрь 2018, 14:50 (GMT +4)
В БГУ прошел I Бакинский международный семинар корееведения

19 Декабрь 2018, 14:41 (GMT +4)
Россия-Азербайджан: Дело за молодыми

19 Декабрь 2018, 14:32 (GMT +4)
Азербайджанцы Бурятии провели грандиозный Этнокультурный фестиваль (ВИДЕО)

19 Декабрь 2018, 14:23 (GMT +4)
Президент Азербайджана награжден орденом «За заслуги перед Астраханской областью»

19 Декабрь 2018, 14:11 (GMT +4)
В Баку задержан похитивший мобильный телефон

19 Декабрь 2018, 14:02 (GMT +4)
Вице-премьер РФ Мутко покинул пост президента РФС

19 Декабрь 2018, 13:52 (GMT +4)
Министр: Число работающих по трудовому договору в Азербайджане увеличилось

19 Декабрь 2018, 13:43 (GMT +4)
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

19 Декабрь 2018, 13:34 (GMT +4)
Турция опубликовала новые фото убийц Кашикчы - ФОТО

19 Декабрь 2018, 13:22 (GMT +4)
Боевики ИГ за два месяца казнили в Сирии почти 700 человек

19 Декабрь 2018, 13:10 (GMT +4)
Кремль: Турция не пустит специалистов из США к российским С-400

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